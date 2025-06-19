محافظ القاهرة: خلال شهر سيتم تطبيق نظام السياس الجديد بجميع المناطق

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة.

وقال إن المحافظة هي أول من تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس وتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، و سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة خلال شهر.

وأضاف محافظ القاهرة، أن النظام سيسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما سيسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.