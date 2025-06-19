مستقبل وطن: كلمة مصر بالأمم المتحدة وضعت العالم أمام مسئولياته لمواجهة تحديات المنطقة

أشاد المهندس محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بالكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بـ"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أنها وضعت العالم أمام مسئولياته التاريخية في ضرورة التصدي للتجاوزات الإسرائيلية، وتأثير ذلك على الأمن القومي بالمنطقة.

ووصف طاهر، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، الكلمة بالـ"جريئة"، وتناولت المسكوت عنه في ظل حالة الصمت الدولي المريب إزاء ما يحدث في تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، ومن قبله ما يشهده قطاع غزة من أعمال إجرامية نن الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وقال عضو أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن: “ستظل كلمة مصر أمام المتحدة شاهدة على موقف الدولة المصرية الداعية للسلام في المنطقة، وأهمية نبذ العنف، والجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأوضح محمود طاهر، أن مصر أكدت أمام العالم أجمع أن الحلول السياسية هي السبيل لنبذ أي خلافات دولية، والتأكيد على رفض جميع أشكال العنف والقوة في حل الأزمات، وبينها ما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني.