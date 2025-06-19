بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص

عبّر الفنان محمود عامر عن حزنه واستيائه من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى صُنّاع الدراما والسينما طالبهم فيها بإتاحة الفرص للفنانين دون حرج.

وأكد “عامر” أن طلب الفنان للعمل ليس عيبًا ولا نوعًا من التسول، بل هو حق مشروع وسعي كريم في مهنته.

وقال في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري: «على فكرة، لما بنطلب إننا نشتغل، ده مطلب مشروع، ومش عيب ولا حرام، ومفيهوش أي إحراج أو قلق. دي مهنتنا، وربنا أعطانا إياها. فلما حد يبعت رسالة لمخرج أو منتج أو مساعد مخرج أو مدير إنتاج، ده اسمه سعي بكرامة وعزة نفس».

وأضاف “عامر”: «للأسف، في العصر ده بقى صعب التواصل المباشر مع المخرجين والمنتجين، وبقى كله بالتليفونات أو عبر السوشيال ميديا. مفيش تواصل مباشر زي زمان. إحنا بنحب الفن والشغل، وطلب العمل مش عيب ولا حرام، زي اللي بيقدم CV في أي شغل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لكم كل الشكر والتقدير، ويا رب تكون رسالتي وصلت واتفهِمت من غير أي تفسيرات مغلوطة، وبُكره أحلى بإذن الله».