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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : امتحانات الثانوية العامة بلجان المتفوقين والمكفوفين هادئة ومنضبطة اليوم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

في ظل استمرار انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 بمختلف محافظات الجمهورية، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالب/طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الأولى، وامتحان مادة الإحصاء في الفترة الثانية.

و حرص خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

ووجه خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 بضرورة سرعة تواصل مديري المديريات التعليمية مع غرفة العمليات المركزية فور رصد أية مخالفات أو سلبيات، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل انتظام وسلامة سير الامتحانات، مشددًا على أهمية استمرار المديريات التعليمية في إرسال تقارير متابعة يومية إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان رصد ومعالجة أية ملاحظات أو مشكلات بشكل فوري.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025  أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شهدت اليوم أجواءً من الهدوء والانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

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