برعاية اتحاد السلة.. إقامة معسكر دينامو كامب للناشئين والشباب بمشاركة مدربين دوليين

يقيم الاتحاد المصري لكرة السلة بالتعاون مع "Dynamo Events" المعسكر التدريبي الدولي "دينامو كامب"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو المقبل، وذلك بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات اللاعبين الناشئين والشباب، من خلال منظومة تدريب متكاملة يشرف عليها نخبة من المدربين إلى جانب خبرات دولية تم اختيارها بعناية لضمان تقديم محتوى تدريبي احترافي يتماشى مع أحدث أساليب اللعبة.

ويشارك في قيادة البرنامج التدريبي كل من اليوناني يوانيس تسيروجيانيس المدرب السابق لفريق سانت بولتن النمساوي، والمصري مصطفى هدهود المدير الفني لفريق نادي الجزيرة للسيدات، والمصري رفيق يوسف المدرب السابق لفريق سموحة، إلى جانب الأمريكي توم جويلي المدرب المساعد السابق بجامعة نبراسكا الأمريكية.

ويشهد "دينامو كامب" مشاركة واسعة من عناصر المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين الموهوبين من مختلف الأندية المصرية.

ويُعد المعسكر فرصة ذهبية للاعبين الشباب من أجل تنمية قدراتهم الفنية والبدنية، والتعرف على أنظمة تدريبية متقدمة تُسهم في بناء جيل جديد قادر على تمثيل مصر بكفاءة على المستويين القاري والدولي.

ويأتي هذا المعسكر في إطار سعي الاتحاد المصري إلى دعم مسيرة تطوير كرة السلة المصرية، بالشراكة مع الجهات الرياضية الرسمية، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قاعدة الناشئين وفتح آفاق الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين والمدربين.