مصطفى بكري: اسمي كان على قوائم الاغتيالات.. ومستعد أموت عشان مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسمي تم ذكره أكثر من مرة على قوائم الإغتيالات، معلقا “من أجل مصر أنا مستعد أموت عشانها ولا بد من الحرص على الغلابة وأصحخاب المعاشات والطبقة الفقيرة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين".