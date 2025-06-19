لحظة تاريخية عابرة.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ 74 لإتفاقية الجلاء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بالأمس حلت الذكرى ال 74 لاتفاقية الجلاء، والتي وقعت في 18 يونيو عام 1956 وكان من أهم بنودها جلاء القوات البريطانية جلاءا تاما علن الأراضي المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن المشهد في هذا اليوم لم يكن لحظة تاريخيا عابرة، ولكن كان لحظة بين زمنين لحظة بين الاحتلال ولحظة الاستقلال.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أنه تم رفع العلم المصري فوق مبنى البحرية في بورسعيد، مؤكدا أن مصر هدف لكل القوى الاستعمارية ولا بد من الالتفاق حول المؤسسات الوطنية.