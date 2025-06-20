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المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأُردية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأُردية

المسلماني وسفير باكستان
المسلماني وسفير باكستان

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير عامر شوكت، سفير باكستان لدى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

وزار السفير استوديو نجيب محفوظ بالدور السابع والعشرين، وتفقد الإمكانيات الإنتاجية والتقنية التي يمتلكها التلفزيون المصري.

مناقشات موسعة حول سُبل تعزيز التعاون الإعلام

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سُبل تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر وباكستان، وطرح المسلماني رؤية الهيئة الوطنية للإعلام بشأن ترجمة عدد من الأعمال الدرامية المصرية إلى اللغة الأردية، وهي اللغة الرسمية في باكستان، وتُعد من أكثر اللغات انتشارًا عالميًا.

وخلال الاجتماع، رحب السفير الباكستاني بالفكرة، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الباكستاني بالثقافة والفنون المصرية، واقترح أن يتم عرض هذه الأعمال المترجمة على شاشات التليفزيون الوطني في باكستان، بما يسهم في تعريف المجتمع الباكستاني بالدراما المصرية وتعميق الروابط الثقافية بين الشعبين.

وأكد المسلماني أن الهيئة الوطنية للإعلام تسعى لتوسيع دائرة التأثير الإعلامي المصري إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن فتح أسواق جديدة للأعمال الدرامية المصرية يُعد خطوة مهمة في نشر الثقافة واللغة العربية وتقديم صورة مصرية معاصرة للعالم.

ومن جانبه، أعرب السفير عامر شوكت عن تطلعه لاستمرار التنسيق المشترك لتحقيق خطوات ملموسة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان على المستويات كافة، خاصة في المجال الإعلامي والثقافي.

المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام باكستان عامر شوكت مناقشات التعاون الإعلامي مصر وباكستان

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