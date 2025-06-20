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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي جديد| مجمع الإسماعيلية ينجح في زراعة قرنية معقدة لمسنة

العملية
العملية
الإسماعيلية انجي هيبة

نجح الفريق الطبي بالمجمع في إجراء جراحة دقيقة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، تضمنت زراعة القرنية للمريضة، والتي تتطلب مهارة عالية ، وتُعد هذه الجراحة هي الثانية لزراعة القرنية التي تتم بنجاح تحت مظلة المنظومة الطبية بالمجمع الطبي بالمحافظة، في خطوة تعكس التزام مجمع الإسماعيلية الطبي بتقديم رعاية صحية متقدمة.

مما يؤكد التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالاسماعيلية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة،  والمستشفى بصدد إجراء عدد من عمليات زراعة القرنية خلال الفترة المقبلة.

وبتكلفة رمزية التي تحملتها المنتفعة، حيث لم تتجاوز 450 جنيهًا مصريًا، وهى نسبة المساهمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ،مما يؤكد على توفير خدمات طبية عالية الجودة بشكل عادل للجميع.

▪️أجرى الجراحة فريق طبي متميز بقيادة : الأستاذ الدكتور أسامة محي الدين النحراوي، استشاري طب وجراحة العيون،
▪️ وضم الفريق كلًا من:
الدكتورة منى محمد عمر: أخصائي طب وجراحة العيون ورئيس قسم الرمد.
الدكتورة سارة محمد طارق: طبيب مقيم.
▪️كما ساهم فريق التخدير والتمريض بكفاءة عالية في إنجاح الجراحة، 
حيث قام بالتخدير كل من:
الدكتور عبد الرحمن السيد عبد المنعم.
الدكتورة نهير أحمد فؤاد.
▪️وتولى فريق التمريض العمليات المعقم والمناول بكفاءة واحترافية:
ا.نهلة منصور جمعة: تمريض معقم.
ا.سماء محمد ناجي: تمريض مناول.
ا.حسناء حسن محمود: تمريض مناول.
▪️بمتابعة وإشراف: د. حسام سلامة ـ المدير الطبي، د. احمد خالد ـ مدير مجمع الإسماعيلية الطبي،د. علي رفعت ـ مدير فرع الاسماعيلية 
يعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، ويؤكد على قدرة الكوادر الطبية المصرية على إجراء العمليات الجراحية المعقدة بنجاح، مع الالتزام بتقديم رعاية صحية شاملة للجميع

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