قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

في خطوة استراتيجية تعكس توجهها الجاد نحو التحول الكهربائي، أعلنت شركة تويوتا، بالتعاون مع شريكتها الصينية GAC، عن مجموعة من التحديثات الجذرية تشمل تطوير محطتين جديدتين لمركبات الطاقة، وتوسيع التعاون مع عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل هواوي وشاومي. 

كما تم التأكيد، أن الطرازات القادمة من هايلاندر وسيينا ستزود بمحركات كهربائية بمدى ممتد.

محطات جديدة لسيارات كهربائية بالكامل وهجينة قابلة للشحن

كشفت تويوتا عن تطوير منصتين جديدتين كليًا لمركبات الطاقة الجديدة (NEV)، حيث ستخصص الأولى للسيارات الصغيرة والمتوسطة (بطول أقل من 5 أمتار)، بينما ستُصمم الثانية للسيارات الأكبر (حتى 5.3 أمتار). 

وتم تصميم المنصتين لدعم المحركات الكهربائية بالكامل، ومحركات المدى الممتد، والمركبات الهجينة القابلة للشحن.

bZ7.. السيارة الكهربائية الرائدة القادمة من تويوتا

من المنتظر أن تكون تويوتا bZ7 أول سيارة تستخدم المنصة الأكبر الجديدة. 

ورغم عرضها لأول مرة في أبريل 2025، سيتم إطلاقها رسميًا في السوق الصينية خلال الربع الأول من 2026. 

وبفضل أبعادها ومواصفاتها المتقدمة، من المتوقع أن تُنافس سيارة تيسلا موديل S من حيث الحجم والسعر.

bZ7 ليست مجرد سيارة كهربائية، بل هي نقلة نوعية في تكنولوجيا تويوتا، حيث ستُزود بنظام القيادة Huawei DriveONE الذي يدمج المحرك ووحدة التحكم ومحول الطاقة في وحدة متكاملة. 

كما ستتميز بتقنيات القيادة الذاتية باستخدام مستشعر LiDAR.

قمرة قيادة ذكية.. بلمسة من هواوي وشاومي

من الداخل، ستعتمد bZ7 على نظام Hongmeng OS من هواوي، ما يوفر تجربة ترفيه وتواصل متقدمة للمستخدم. 

وفي الوقت ذاته، تعمل تويوتا مع شركة شاومي على تطوير أنظمة صوتية وواجهات اتصال تفاعلية بين الركاب، عبر شاشات وكاميرات مدمجة.

في إطار تطوير أنظمة القيادة الذكية، تعمل GAC Toyota أيضًا على بنية إلكترونية جديدة لدعم الجيل القادم من تقنيات ADAS وأنظمة الترفيه. 

ووفقًا لموقع Sohu الصيني، ترى GAC أن المساعد الصوتي داخل السيارة سيتحول بحلول عام 2026 إلى "خادم مهتم"، ليصبح بحلول 2028 "شريكًا تكافليًا" قادرًا على قراءة نوايا المستخدم والتفاعل معها بذكاء عاطفي.

تمثل هذه الشراكات المتقدمة نقلة استراتيجية لتويوتا في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا، وتعكس تحول الشركة اليابانية من صانع تقليدي إلى منافس شرس في عصر السيارات الذكية. 

ومن المنتظر أن يكون عام 2026 عامًا مفصليًا في مسيرة تويوتا داخل سوق المركبات الكهربائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تويوتا BZ7 شاومي هواوي السيارات الكهربائية التقنيات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

الابراج

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

لسان العصفور

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

تعرق الوجه

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد