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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي شمخاني يطمئن المرشد الإيراني: جاهز للمواجهة

المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي شمخاني​
المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي شمخاني​
البهى عمرو

أكّد المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ​إيران​، ​علي شمخاني​، الذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته خلال هجوم إسرائيلي على منزله الأحد، "أنه حيُّ ومستعد للفداء بروحه"، وذلك بعد أن استقرت حالته الصحية.

وقال شمخاني، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني ​علي الخامنئي​ والشعب الإيراني، إنّ فجر النصر قد اقترب، واسم إيران سيبقى متلألئًا في ذُرى التاريخ كما كان دومًا، وابتسامة الشهداء ستبقى مرآة لمستقبلنا.

وأشاد مستشار المرشد الإيراني بالقادة العسكريين والعلماء ورجال الميدان الذين لم يغيبوا ورايتهم لن تسقط أبدًا.

وجاء استهداف شمخاني بعد أن اغتالت إسرائيل عددًا من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حربها على إيران التي تواصل ردها عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات.

60 طائرة حربية
مع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الثامن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه سلسلة ضربات خلال الليل على مواقع عدة في إيران.

وأوضح الجيش في بيان اليوم الجمعة، أنَّ أكثر من 60 طائرة حربية من سلاح الجو نفذت الغارات خلال الليلة الماضية

كما أشار إلى أنَّ الأهداف شملت مقر مشروع لأبحاث وتطوير الأسلحة النووية، فضلًا عن مواقع تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية.

إيران شمخاني هجوم إسرائيلي المرشد الأعلى الإيراني الخامنئي

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