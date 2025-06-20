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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوزي لقجع يحسم الجدل: الفوز بكأس أمم إفريقيا هدف غير قابل للنقاش

فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم
فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم
إسلام مقلد

أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل قاطع أن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي تستضيفها المملكة المغربية أواخر العام الجاري، بات هدفًا مفروضًا لا يقبل الجدل أو التهاون، سواء على المستوى الجماهيري أو الرسمي.

وفي تصريحات قوية خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام المغربية، أكد لقجع أن طموح الفوز بالبطولة القارية تحوّل إلى ضرورة وطنية، قائلاً: "مسألة الفوز بكأس إفريقيا لم تعد تقبل النقاش. لقد قلتها سابقًا وأكررها اليوم: أي شخص، وخاصة داخل الجهاز الفني، يساوره أدنى شك في بلوغ هذا الهدف، فلا مكان له بيننا".

وتستعد المغرب لاحتضان كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، على أرض ست مدن كبرى: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة، في نسخة تُعد الأضخم والأكثر تجهيزًا من حيث البنية التحتية والملاعب.

وأضاف لقجع بثقة: "التتويج بالكان لم يعد مجرد حلم أو طموح، بل أصبح هدفًا واضحًا ومحددًا. نمتلك كل المقومات: بنية تحتية عالمية، ملاعب وتجهيزات حديثة، وجماهير عاشقة، فضلًا عن منتخب قوي ومجموعة متماسكة قادرة على التحدي".

وختم حديثه بدعوة صريحة للإعلام والجمهور المغربي لمواصلة الدعم: "دور الجماهير والإعلام سيكون حاسمًا في شحن اللاعبين وتعزيز الحظوظ. نحتاج إلى لحمة وطنية، فالفوز بهذا اللقب بعد غياب طويل سيُعيد كتابة تاريخ الكرة المغربية بأحرف من ذهب".

وتأتي تصريحات لقجع في ظل حالة من الزخم والتفاؤل التي تحيط بالمنتخب المغربي، عقب إنجازاته الأخيرة في كأس العالم، حيث أصبح أسود الأطلس مرشحين بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية على أرضهم وبين جماهيرهم.

فوزي لقجع لقجع الاتحاد المغربي لكرة القدم الاتحاد المغربي كأس أمم إفريقيا

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