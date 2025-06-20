محلل سياسي: العالم يواجه حربا اقتصادية عالمية حقيقية

قال الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن العالم يواجه حربًا اقتصادية عالمية حقيقية ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وأكد الدكتور أحمد صابر خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،الأوضاع الاقتصادية تأثرت بشدة منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 300%.

أزمة تعديل قانون الإيجار

ولفت الأكاديمي والمحلل السياسي إلى أن من أبرز الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا هي أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا إياها بأنها “من أخطر الأزمات”.

وشدد صابر على ضرورة مراجعة مشكلة قانون الإيجارات القديمة من جديد بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.