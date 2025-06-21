هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجوم جوي واسع النطاق شاركت فيه 50 طائرة مقاتلة، استهدفت المنشأة النووية في مدينة أصفهان، بالإضافة إلى بطاريات الدفاع الجوي ومواقع إطلاق صواريخ باليستية.

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استهداف نفق لتخزين الصواريخ غرب إيران

كما أكد جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته القناة، أنه تم استهداف نفق ضخم تحت الأرض يُستخدم في تخزين الصواريخ الباليستية غرب إيران، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد نوعي وخطير في مستوى الاستهدافات العسكرية.

إنذارات في الداخل الإسرائيلي بعد رصد مسيّرة

وفي تطور ميداني متزامن، نقلت القناة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مجددًا في منطقة وادي عربة، جنوب إسرائيل، بعد رصد محاولة تسلل لطائرة مسيّرة يُعتقد أنها انطلقت من الأراضي الإيرانية أو من جماعات حليفة.