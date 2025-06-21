الخارجية الأمريكية تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى العراق لأي سبب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الإبقاء على تحذير السفر إلى العراق عند المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى تحذيري يشير إلى عدم السفر على الإطلاق.

وأكدت الوزارة أن المواطنين الأمريكيين لا ينبغي لهم السفر إلى العراق لأي سبب كان، في ظل الظروف الأمنية المتدهورة والتوترات المستمرة في المنطقة.

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ روسيا بعيدها الوطني

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قدرات عسكرية أمريكية متقدمة في المنطقة

في سياق متصل، نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها إن القاذفات الأمريكية الموجودة في المنطقة قادرة على حمل قنابل عملاقة مصممة لاختراق المنشآت النووية، بما في ذلك المنشأة النووية في فوردو بإيران.