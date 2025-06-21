قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في 12محافظة
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملين

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

عقد حزب الاتحاد اجتماعًا موسّعًا ضمّ الأمانة العامة، المكتب السياسي، لجنة الانتخابات، وأمناء المحافظات، برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، وبمشاركة النائب الأول محمد ناجح الشورى – أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات، ومحمد أبو شامة الأمين العام، ومحمد أمين نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة هالة عمر أمينة المرأة.

وجاء الاجتماع في سياق الاستعداد المكثف للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتزامنًا مع المرحلة النهائية لفرز ملفات المرشحين المقدّمة من أمانات الحزب على مستوى الجمهورية.

مستقبل مصر السياسي

وأكد المستشار رضا صقر  رئيس الحزب، أن الحزب لا يتحرك لمجرد الوجود، بل لحجز موقع مستحق في مستقبل مصر السياسي، مشيرا إلى أن الحزب في ضوء ذلك عزز تواصله بالشارع المصري من خلال برنامج طموح سلبي تطلعاته.

وقال "صقر": "قوتنا في وضوحنا، ومشروعنا لا يعرف التجميل، بل يعرف الطريق إلى الناس كما هم، لا كما نريدهم"، مضيفا بأن الشارع المصري يواجه العديد من التحديات تحتاج إلى تركيبة برلمانية قادرة على حل مشاكله وهو ما يسعى "الاتحاد ليكون جزءا منه"

من حانبه، قال النائب الأول محمد ناجح الشورى – أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات، إن ما يقوم به الحزب اليوم ليس إغلاقًا لمرحلة، بل فتحٌ فعليّ لمعركة انتخابية حقيقية.

وتابع: نحن نعمل بمعايير الانتماء والكفاءة، ونختار من يمثل الحزب، لا من يمثّل نفسه.”

الاتحاد يستعد للانتخابات البرلمانية

من ناحيته، أكد محمد أبو شامة – الأمين العام للحزب، أن الاتحاد لا يجمّع أسماء، بل ينسج نسيجًا من وطنيين حقيقيين.وأضاف من يجلس معنا هنا، جاء بجهده وقيمته، لا بالصدفة أو الصدى.

بدوره.. قال محمد أمين – نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، إن “مصر تستحق خطابًا خارجيًا مشرفًا، وحزب الاتحاد سيكون واجهتها النظيفة في الخارج كما هو صوتها النقي في الداخل.”

فيما أشارت الدكتورة هالة عمر – أمينة المرأة أن الحزب لا يشارك لتجميل الصورة، بل لصناعتها وأن المرأة داخل حزب الاتحاد حاضرة حيث تُصنع القرارات، لا حيث تُوزّع الصور.

بدورها.. قالت الدكتورة مجدة الهلباوي – أمينة الإسكندرية وأمين عام قطاع غرب الدلتا: “من الإسكندرية إلى مطروح والبحيرة، سننقل حزب الاتحاد من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين. الميدان ينتظرنا، لا الشعارات.”

وذكر أحمد الورداني – أمين محافظة الدقهلية، أن "“الدقهلية ستكون كتلة وعي انتخابية صلبة. الحزب معنا في الشارع، لا في النشرات، والناس تفتح لنا أبوابها بثقة.”

وأوضح لدكتور محمود ناجي – أمين محافظة المنوفية:“في المنوفية، نُجهّز لأقوى حضور تنظيمي للحزب في تاريخه. لا نعتمد على ضوضاء، بل على تنظيم دقيق وتواصل صادق مع أهلنا.”

فيما قال المستشار هاني قطب – أمين عام محافظة المنيا، إن “المنيا اليوم صفحة جديدة في كتاب السياسة، وحزب الاتحاد يكتب أول السطور بالعقل لا بالضجيج.”

بينما أكد هاني مراد – أمين عام محافظة القاهرة أن “العاصمة لا تحتمل الفوضى، والناس تبحث عن البديل الجاد. والاتحاد يقدم نموذجًا مختلفًا في الشكل والمضمون.”

وفي كلمته، قال عامر أبو زيد – أمين محافظة سوهاج: "سوهاج ليست بعيدة عن المعادلة، نحن جزء من الكيان الوطني، وسنثبت أن الجنوب لا يقف في طابور الانتظار، بل يتقدم الصفوف.”

من ناحيته، قال محمد قطب – أمين العمل الجماهيري: “الجماهير ليست مجرد جمهور ناخبين، بل شريك فعلي في مشروع حزب الاتحاد. سنعود إلى الشارع، لأن منه بدأنا، وإليه ننتمي.”

فيما قال الدكتور محمد رياض – أمين التدريب والتثقيف:“نحن لا نُخرّج مرشحين، بل نُعدّ رجال دولة. أمانة التدريب هي بوابة الاتحاد نحو وعي سياسي متجدد.”

بدوره.. قال الدكتورة نجوى الأباصيري – مساعد رئيس الحزب: "هذا التكليف هو تكليف بثقة، لا بمنصب. رؤيتي واضحة: الحزب مؤسسة وطنية، والولاء له يبدأ من الانتماء الحقيقي للناس، لا بالكلام المنمّق.”

بينما أكدت المهندسة صابرين – أمينة أمانة التخطيط العمراني:“لا سياسة بدون تخطيط، ولا حزب بدون رؤية عمرانية لمستقبل الوطن. دوري أن أربط بين الفكرة والميدان، وبين طموح المواطن وشكل مدينته.”

حزب الاتحاد الاتحاد الانتخابات لجنة الانتخابات المرشحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

ترشيحاتنا

الاكتئاب

مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

السكري

نوع خضار رخيص يمنع السرطان والسكري .. اكتشفه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد