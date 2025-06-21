أردوغان يناقش مع وزير الخارجية الإيراني تداعيات العدوان الإسرائيلي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالعاصمة التركية إسطنبول لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وأدان الرئيس التركي العدوان الإسرائيلي على إيران ورفض أيضا الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان وغزة ودعا أردوغان إلى اللجوء للسُبل الدبلوماسية من أجل إحياء المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران من جديد بدلا من استمرار الحرب المتبادلة بين إسرائيل وإيران.\

في إتجاه آخر يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوجيه عرض تفاوضي نووي جديد مع بريطانيا وألمانيا إلى إيران وسط تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران خلال تبادل الهجمات الجوية بين الطرفين.