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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاجة مش مُرضية | منشور صادم من فرج عامر عن الأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك المهندس فرج عامر منشوراً بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"بالرغم أن الاهلي يضم أفضل عناصر فنية ضمن  الفريق ربما من زمن طويل ويتمتع بقوة هجومية متميزة وخط وسط  اكثر من رائع  ولكن هناك بعض الثغرات الدفاعية  التي تعود في المقام الاول لطريقة اللعب الجديدة التي ينتهجها الاهلي حاليا وهي اللعب علي الاستحواذ وكثرة نقل الكرة وعدم الاعتماد علي  الاجنحة بشكل اساسي ،  علما بان الاعتماد علي الاجنحة هي  التي  ميزت   الاهلي دائما وساهمت في تحقيق غالبية انتصارات الاهلي  ، الادارة الفنية الجديدة تتحمل  الجزء الاكبر من نتائج الاهلي في كاس العالم الحالية التي لم ترضي جماهير كرة القدم".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  مرانه، اليوم السبت، على ملعب مدرسة بينجري في مدينة نيوجيرسي؛ استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وينطلق مران الأهلي الجماعي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا- الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها الساعة الرابعة فجر الثلاثاء القادم بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وخاض الأهلي مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، بينما مُني بهزيمة في الثانية بنتيجة 0-2.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الاهلي الزمالك فرج عامر

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