اغتيال الحرس الشخصي لـ حسن نصر الله

قامت دولة الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت بشن غارات جوية على الحدود الإيرانية العراقية المشتركة أثناء عبور حسين خليل المرافق،والحرس الشخصي لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل من قبل داخل الضاحية الجنوبية لبيروت عبر الاختراق والخيانة الداخلية بحزب الله حسب وسائل إعلام لبنانية.

وتستمر إسرائيل بتنفيذ سياسة الاغتيالات ضد حزب الله اللبناني،وشخصياته بالرغم من عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية الأمم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني،واستلام الجيش اللبناني لذلك الشريط الحدودي بينما لاتزال إسرائيل تدخل في مناوشات عسكرية مع الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم،وشنت غارات جوية بالأمس على الجنوب اللبناني عقب تصريحات الأمين العام للحزب باحتمالية انخراط حزب الله بالحرب على إسرائيل خلال حربها واعتدائها على إيران.