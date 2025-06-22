وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، في حديثه مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد عبد العاطي، أهمية استئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه لا حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية هي الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط.

كما اطلع على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع، والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.