عملاء إيرانيون يعترفون بإرسال معلومات مواقع مسؤولين في طهران للموساد

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، مساء السبت، عن اعترافات عملاء إيرانيين بأنهم أرسلوا معلومات مواقع المسؤوليين الإيرانيين للموساد قبل اغتيالهم، قبل أن توجه طهران، ضربة لمبنى الموساد، الذي احترق بكامله من آثار الضربة الإيرانية.

وتواجه الدولة الإيرانية سياسة الاغتيالات التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلية منذ اليوم الأول لبدء الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، والذي شمل منشأة نطنز النووية، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري، ورئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، والعديد من العلماء النوويين الإيرانيين الذين بلغوا 17 حتى الآن.

وردت الدولة الإيرانية على استهداف منشآتها النووية وعلمائها، باستهداف معهد وايزمان للأبحاث النووية الذي يسمى بالعقل النووي الإسرائيلي.