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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر صرف للدولار اليوم الأحد 22-6-2025

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

سعر الدولار اليوم الاحد 21-6-2025 مقابل الجنيه شهدت استقرارًا في بداية التعاملات، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة  50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 21 يونيو 2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

 البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في تنمية الصادرات 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني  50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع
 

الدولار سعر الدولار اليوم الاحد سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي

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