سرقت حلقها ووضعتها في شوال.. مقتل طفلة في جريمة بشعة بدهشور ..صور

شهدت مدينة دهشور جريمة بشعة بعدما العثور على جثة طفلة في "شوال" بعد عدة ساعات من اختفائها حيث أنهت حياتها جارتها لسرقة قرط ذهبي "حلق" من أذنها وأخفت جثتها داخل جوال وألقته بالشارع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مواطن بمدينة دهشور في مركز البدرشين بتغيب طفلته البالغة من العمر عامين ونصف؛ حيث اختفت أثناء لهوها أمام المنزل، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أثناء فحص المباحث الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة وبحث الأهالي عن الطفلة عثروا على جوال بجوار منزل أسرة الطفلة وبفضه تبين وجود جثة الطفلة بداخله واختفاء قرطها الذهبي.

أفادت التحريات أن جارة اسرة الطفلة وراء اختفاءها لسرقة قرطها الذهبي، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمة ويجرى الآن مناقشتها حول ملابسات ارتكابها الجريمة.