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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بدر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

في زيارة مفاجئة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي بجهاز تنمية مدينة بدر، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

كما تابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافق الوزير خلال الجولة مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المركز التكنولوجي الخدمات

وتجول وزير الإسكان بالمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بالجهاز، الذي يضم ٢٥ شباكا يقدم خدمات: عملاء، وعقارية، وخزينة، وتسليم مستندات، وصندوق إسكان اجتماعي، ومراجعة مالية، وشباك أحياء، والمعاينات، والغاز، والكهرباء، والمساحة.

جهاز مدينة بدر

كما عقد وزير الإسكان اجتماعا بمقر جهاز مدينة بدر حيث استعرض الوزير  سبل وجهود الجهاز لتعظيم الموارد، موجها بإعداد تقرير بكافة الأراضي الشاغرة لطرحها على المستثمرين لتعظيم الإيرادات وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، المشروعات الجاري طرحها، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وطرق.  

كما اطلع المهندس شريف الشربيني، على موقف أهم مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة بدر، حيث أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس جهاز المدينة، إلى أنها تشمل: مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية  الجديدة "المرحلة الثالثة"، والإسكان المميز بإجمالي عدد 92 عمارة لعدد 2208 وحدات سكنية، ومشروع الإسكان المتوسط بإجمالي عدد 61 عمارة لعدد 1464 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الاجتماعي  14 عمارة بإجمالي 336 وحدة سكنية. 

وتابع وزير الإسكان، موقف مشروعات الإسكان الجاري إسنادها والبدء في تنفيذها وتشمل: مشروع سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل نموذج (الإسكان الأخضر) بإجمالي 112 عمارة لعدد 2688 وحدة سكنية، ومشروع( ديارنا ) بإجمالي 13 عمارة بعدد 338 وحدة سكنية مرحلة أولى، ومشروع الإسكان الفاخر( ظلال) بإجمالي عدد 41 عمارة بعدد 984 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، موقف عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، منها مدرسة النيل بمركز المدينة منطقة الجامعات، ومدرسة ثانوي بنات بالحي الرابع، ومدرسة تعليم أساسي بسكن العاملين مرحلة ثانية 196 عمارة، وحضانة بموقع سكن العاملين مرحلة ثانية 196 عمارة، وسوق تجارية صغيرة 8 محال بذات المنطقة، ووحدة صحية، وغير ذلك من الخدمات بالمدينة.

الإسكان المرافق والمجتمعات تنمية مدينة بدر مركز الخدمات التكنولوجية

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