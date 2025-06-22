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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ربط السفن بـ شبكة الغاز ..الحكومة : قفزة في عدد سفن إعادة التغييز

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد الاسكندرانى

-الحكومة : 
-4 سفن لإعادة التغييز تدخل الخدمة هذا الصيف
-ملف "إعادة التغييز" لا يتعلق فقط بمجرد استقبال السفن الجديدة
-إنشاء ومد خطوط جديدة لأنابيب الغاز الطبيعي
-حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات الطاقة لدى جميع المصريين

لم يكن لديها إلا سفينة واحدة لـ "إعادة التغييز" الصيف الماضي، لكن الصيف الجاري سيشهد تواجد 4 سفن لإعادة التغييز
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي حول جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز، والمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وأظهر الفيديو، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بجهود كبيرة خلال الأشهر الماضية لتهيئة البنية التحتية بالمواني لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادة تحويله إلى صورته الغازية قبل ضخه إلى الشبكات، فيما يعرف بعملية "إعادة التغييز"، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن لديها إلا سفينة واحدة لـ "إعادة التغييز" خلال الصيف الماضي، لكن الصيف الجاري سيشهد تواجد 4 سفن لإعادة التغييز، بإجمالي سعة تصل إلى 2700  مليون قدم مكعب في اليوم.
وأشار الفيديو، إلى أن ملف "إعادة التغييز" لا يتعلق فقط بمجرد استقبال السفن الجديدة، ولكن يتضمن تجهيزات أخرى لاستقبال وترسية السفن، وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، عبر إنشاء ومد خطوط جديدة لأنابيب الغاز الطبيعي، ففي ميناء سوميد بالعين السخنة، والذي ترسو عليه حاليًا السفينة "هوج جاليون" لإعادة التغييز، بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم، تجري أعمال تجهيز الرصيف البحري الثاني بالميناء، لاستقبال سفينة "انيرجيوس اسكيمو"، بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم.

ولفت الفيديو، إلى أنه في ميناء سونكر بالعين السخنة، تجري عمليات التجهيز لربط سفينة إعادة التغييز "انيرجيوس باور" بالشبكة القومية للغازات الطبيعية بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/ يوم  وضخه بالشبكات، بجانب ميناء دمياط الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال السفينة "وينتر" لإعادة التغييز بسعة 450 مليون قدم مكعب غاز/ يوم قبل ضخه بالشبكات.

وأكد الفيديو، حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات الطاقة لدى جميع المصريين، وتوفير الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، بمشروعات استراتيجية كبرى  لاستيعاب كميات إعادة التغييز  وضخها بالكفاءة المطلوبة لصالح مختلف الأغراض السكنية والصناعية وغيرها.
 

الحكومة التغييز السفن الغاز الطبيعي إعادة التغييز

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