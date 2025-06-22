أحمد سعد يطمئن الجمهور بعد تعرضه لحادث بسيارته| خاص

حرص الفنان أحمد سعد على طمأنة جمهوره بعد الحادث له بسيارته ، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة.

قال أحمد سعد في تصريحات خاصة لصدى البلد " انا الحمد لله بخير ،بطمئن كل الجمهور ، الحمد لله.

يذكر أن كان أحمد سعد قد أعلن عن الحادث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتب: "لله ما أعطى ولله ما أخذ. كنت بجرب السيارة ورايح أعلق نمرها، ولكن حصل لي حادث. بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".

يُذكر أن الحادث أثار قلق جمهوره، في حين تداول محبوه صوره الأخيرة من الحفل الذي ظهرت فيه زوجته، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها.