إسرائيل تدمر صواريخ من طراز خرمشهر بوسط إيران

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد صواريخ إيرانية باليستية من طراز خرمشهر الإيرانية القادرة على التحليق ل2000 كيلو متر،وهي متعددة الرؤوس الحربية حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

جاء ذلك وسك استمرار الهجمات الجوية والصاروخية بين البلدين، حيث استهدفت طهران حيفا وتل أبيب صباح اليوم بصواريخ ثقيلة، وجديدة لم تستخدمها إيران من قبل منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وقع الهجوم الإيراني الكبير عقب الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية بشكل مفاجئ، وانتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأعمال العدائية الأمريكية الإسرائيلية، وخرج في احتجاجات شعبية مع الإيرانيين للاعتراض على الهجوم الأمريكي.

وتدرس طهران خيارات الرد على الهجوم الأمريكي بإغلاق مضيق هرمز، واستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية.