المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم زيارة ميدانية ناجحة إلى ميناء الأدبية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيارة ميدانية متخصصة إلى ميناء الأدبية بالسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة ترانسمار، وبمشاركة أكثر من 40 شركة من أعضاء المجلس.

وشهدت الزيارة تفاعلاً مثمراً بين المشاركين وممثلي الجهات الشريكة، وهم شركة TCI المشغّلة للميناء، وشركة ترانسمار، ومصلحة الجمارك بالسويس، حيث تم تبادل النقاشات المباشرة حول سبل تيسير العملية التصديرية والجمركية، بما يسهم في تقليل التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين.

استهل البرنامج بعرض تعريفي قدمه فريق TCI حول تاريخ الميناء وسعة الأرصفة، إلى جانب قدرات التخزين والخدمات المقدمة من شحن وتفريغ وتخليص جمركي، مما أتاح للشركات فهماً دقيقاً للبنية التحتية المتوفرة بالميناء وكيفية استثمارها في دعم الصادرات المصرية.

وقدمت شركة ترانسمار عرضاً حول توسعاتها في الخطوط الملاحية التي تربط ميناء الأدبية بموانئ السخنة، جدة، العقبة، وبورسودان، مستعرضة دورها في تسهيل النفاذ إلى أسواق البحر الأحمر والأسواق الإقليمية والدولية، مع التأكيد على التزامها بدعم مجتمع المصدرين المصريين.

جولة عملية داخل الميناء

وشملت الزيارة جولة عملية داخل الميناء، تضمنت زيارة لسفينة الشحن "Transmar Legacy" بسعة 2100 حاوية، بالإضافة إلى تفقد مستودعات التخزين والحاويات المبردة، ما منح المشاركين فرصة للاطلاع المباشر على دورة العمل داخل الميناء من استقبال الشحنات وحتى تحميلها.

وقد لاقت الزيارة إشادة واسعة من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية هذا النوع من المبادرات في تعزيز جاهزيتهم التصديرية وتحسين تعاملهم مع البنية التحتية اللوجستية والجمركية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.