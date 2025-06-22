خبير استراتيجي: أمريكا تعتقد خضوع إيران للسلام بسبب القوة العسكرية

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن التدخل الأمريكي في الحرب ضد إيران خطوة خطيرة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الإيراني وافق على اغلاق مضيق هرمز ولكن يحتاج الأمر لتصديق من مجلس الأمن القومي في إيران، مستدركا أن أمريكا فاكرة إن إيران هتخضع للسلام بسبب القوة العسكرية لكن إيران رفضت.

وتابع اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن أيضا من ضمن أدوات إيران للرد على الضربة تحريك المليشيات الموالية لها في المنطقة ضد المصالح الإيرانية، مشيرا إلى تحقيق ضربات صاروخية قوية ومؤثرة ضد إسرائيل.