تسريب إشعاعي عقب الضربة الأمريكية لإيران| مسئول سابق بـ المحطات النووية يحسم

حسم الدكتور على عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، الجدل بشأن إمكانية حدوث تسريب إشعاعي للمواقع النووية والتي تعرضت للضربة الإمريكية في إيران.

وقال الدكتور على عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إن المنشآت الإيرانية المستهدفة فجرا لا يخرج منها إشعاعات، متابعا أن المنشآت النووية الإيرانية التى تم استهدافها فجر اليوم لا يخرج منها إشعاعات.

وتابع الدكتور على عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن الإشعاع هو جسيمات ألفا وهى ضعيفة، اى من الممكن ورقة توقف هذه أشعة أو جسيمات ألفا.

وأضاف الدكتور على عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن وسائل الوقاية من هذه الإشعاعات أنه تم وضعها تحت الأرض، حتى لا تصل إليها القنابل التقليدية المتعارف عليها، لافتا إلى أن سماء إيران مفتوحة فلا يوجد دفعات أرضية، مما دفع أمريكا أن تضرب هذه المناطق بطائرات شبحية لا يستطيع الرادار أن يظهرها.