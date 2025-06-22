فاسكو سوزا: علينا إظهار شخصية بورتو أمام الأهلي في اللقاء الحاسم

شدّد فاسكو سوزا، لاعب خط وسط نادي بورتو البرتغالي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، مؤكدًا أن الفريق البرتغالي يستعد لخوض واحدة من أقوى مبارياته في البطولة، فجر الثلاثاء.

وقال سوزا في تصريحات إعلامية قبل اللقاء: "نتوقع مباراة صعبة للغاية أمام فريق قوي مثل الأهلي. نعرف جيدًا أن الخصم يمتلك خبرة كبيرة في هذه البطولات، لكن علينا أن نُظهر شخصية بورتو الحقيقية، وأن نخوض المواجهة بالثقة والكرامة داخل أرض الملعب".

وأضاف اللاعب، الذي عاد مؤخرًا من الإصابة: "العودة للعب مع الفريق كانت هدفي منذ اللحظة الأولى، وأنا الآن جاهز تمامًا لتقديم كل ما أملك. ندرك أن موقفنا معقد، لكن لا تزال لدينا فرصة للتأهل وسنتمسك بها حتى الثواني الأخيرة".

وأثنى سوزا على الدعم الكبير من الجماهير البرتغالية في أمريكا، مؤكدًا أن وجودهم شكل دفعة معنوية للفريق: "هذا الدعم لا يُقدّر بثمن. نلعب من أجلهم، ونعدهم بأن نكون على قدر الثقة والمسؤولية".

كما جدد دعمه للمدرب جونزالو أنسيلمي ولرئيس النادي أندريه فيلاس بواش، قائلاً: "نحن نثق في المدرب تمامًا، وجميع اللاعبين يقاتلون من أجل شعار النادي. تصريحات الرئيس كانت واضحة وصادقة، ودورنا أن نرد على ذلك داخل الملعب بأداء قوي وروح قتالية".

ويأمل بورتو في تحقيق الفوز على الأهلي مع انتظار نتائج بقية مواجهات المجموعة، في ظل احتدام الصراع على بطاقات التأهل لدور الـ16، بعد خسارته أمام إنتر ميامي وتعادله مع بالميراس.