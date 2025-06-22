استشارى نساء وتوليد يوجه نصائح للسيدات بشأن مرض الأورام الليفية

أكد الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، أن الأورام الليفية في الرحم تُعد من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الفتيات في سن مبكرة، وليس فقط بعد الزواج كما يعتقد البعض.

وأشار إلى أن هذه الأورام في الغالب تكون حميدة، وقد لا تتطلب التدخل الجراحي إلا في حال ظهور أعراض مزعجة مثل النزيف الشديد أو آلام مزمنة أو تأخر الإنجاب.

وأضاف الدكتور عمرو عباسي، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأورام الليفية يمكن أن تظهر في أماكن مختلفة من الرحم، ويجب متابعتها دوريًا من خلال الفحوصات والأشعة الصوتية.

وأكد أن السمنة والوراثة من أبرز العوامل المؤثرة في الإصابة، وأن العلاج لا يعني بالضرورة الجراحة، بل يمكن التعامل مع الحالة طبيًا حسب الأعراض.

وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للبنات بعد البلوغ، للكشف المبكر عن المشكلات الصحية، مؤكدا على ضرورة تصحيح المفاهيم القديمة التي تربط الكشف الطبي بالحمل فقط.