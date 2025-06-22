"بنزين" يجمع ناهيلي ودودج وMAR5 في تعاون موسيقي عابر للثقافات

أطلقت المغنية المصرية الألمانية ناهيلي أغنيتها الجديدة "بنزين"، والتي تمثل أول تعاون يجمعها مع المنتج الموسيقي MAR5 (عمرو شبانة) والرابر المصري دودج.

تأتي هذه الأغنية بعد ألبومها الأول Chemistry & Reevaluation الصادر عام 2021، والذي تناولت فيه مشاعر الازدواجية، إلى جانب تأملات في الهوية والانتماء.



عن كواليس العمل، أوضحت ناهيلي أن الفكرة بدأت عندما أخبرها أحد أصدقائها بضرورة التعرف على MAR5 خلال تواجدها في مصر، لما يتمتع به من أسلوب موسيقي مميز. تقول: "أعجبت بالموسيقى التي يصنعها وكنت متحمسة للعمل معه. عرض عليّ مقطعًا من موسيقى أغنية (بنزين) فأحببته على الفور.

خلال النقاش، أبدى رغبته في إشراك أكثر من فنان في الأغنية، فاقترحت عليه التعاون مع دودج، الذي سبق لي العمل معه في حملة إذاعية. بدأنا معًا كتابة الكلمات، وأعجب بها MAR5، فانطلقنا في التسجيل والتصوير."



تُجسّد "بنزين" تلاقي ثلاث رؤى فنية مختلفة، يجمعها شغف مشترك بالموسيقى وقدرتها على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية، لتقديم حالة فنية إنسانية نابضة بالصدق والتجدد.

ناهيلي هي فنانة مصرية-أوروبية، تنسج تجربتها الموسيقية من مزيج من الحنين والهوية والاغتراب، وتقدم أسلوبًا يجمع بين الديسكو بوب والمزاج الحالم والخيال السينمائي، مع لمسات من موسيقى العالم.

أما MAR5، فهو اسم فني لعمرو شبانة، أحد الأسماء الصاعدة في مشهد موسيقى الـEDM العربي، حيث يمزج بين الثقافة العربية الحديثة وأنماط موسيقى الرقص الإلكترونية، محققًا حضورًا لافتًا على منصات البث، واقترب عدد مستمعيه من حاجز المليون.