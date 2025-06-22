لأول مرة مع هيفاء وهبي.. محمد رمضان يحيي حفلا في بيروت

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله القادم مع الديفا هيفاء وهبي في بيروت وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بيروت، استعدوا للحفل الأضخم في لبنان في 23 أغسطس".

أحمد هلهل يتقدم ببلاغ ضد محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، أثار المحامي أحمد هلهل جدلًا واسعًا بعد تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما اعتبره "إساءة مباشرة" لعائلته من خلال كلمات أغنيته الجديدة "أنا إنتَ"، التي تم تداولها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أوضح هلهل أن الاعتذار الذي أصدره رمضان لم يكن كافيًا، واصفًا إياه بأنه "عام وغير ملزم"، وقال: "لم يتضمن الاعتذار أي التزام بتعديل كلمات الأغنية أو حذف اسم العائلة".

وشدد المحامي على أن عائلة "هلهل" لم تطالب بتعويضات مالية، كما أشيع، مؤكدًا أن القضية ليست مادية بل تتعلق بـ"كرامة عائلة مصرية عريقة تحظى باحترام المجتمع"، لها جذور وفروع في عدة محافظات مثل الدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وبني سويف.

وأضاف أن الأغنية تسببت في ضرر معنوي بالغ، وأساءت لاسم معروف بتاريخه وسمعته، مشيرًا إلى أن الأسرة لا تبحث عن شهرة أو "تريند"، ولكن عن الحفاظ على مكانتها الاجتماعية.

وطالب هلهل بوقف بث الأغنية فورًا عبر جميع الوسائل والمنصات، وفتح تحقيق رسمي مع محمد رمضان بشأن ما ورد في الأغنية.

وكان رمضان قد أصدر بيانًا قال فيه: "كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، لم نقصد أبدًا الإساءة، ونرجو من حضراتكم سعة الصدر، أنا بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم".

ورغم هذا الاعتذار، لا تزال الأزمة قائمة، في ظل إصرار العائلة على حذف اسمها من الأغنية أو تعديل كلماتها، كخطوة ضرورية لإنهاء الجدل.