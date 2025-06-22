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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للقاء الرئيس الروسي

وزير الخارجية الإيراني عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عراقجي
محمد عبد المعز

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أراضي الدولة الروسية، اليوم الأحد؛ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل تحقيق التنسيق الروسي الإيراني، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

جاء ذلك، عقب الهجوم الأمريكي الكبير بالقاذفات الاستراتيجية الأمريكية بي 2، التي ألقت أطنانا من المتفجرات على 3 منشآت نووية إيرانية فجر الأحد بشكل مفاجئ، بالرغم من دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لإمهال الإيرانيين أسبوعين قبل التدخل الأمريكي العسكري ضدهم، وإعلان الحرب على طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عقب الهجوم الأمريكي، إن إيران بات مكفول لها حق الرد المشروع على الاعتداء الأمريكي المباشر ضد الدولة الإيرانية.

وفي ذات السياق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استهداف المنشآت النووية الإيرانية قبل الهجوم الأمريكي بساعات، مُعلنا أن المنشآت النووية الإيرانية سلمية ومحذرا من الاعتداء عليها.

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