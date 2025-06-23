أحمد الفيشاوي: تزوجت 5 مرات.. والآن أفضل العزلة

أثار الفنان احمد الفيشاوي حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره الأخير في بودكاست «حوارات مع عباس»، حيث تحدّث بصراحة عن حياته الشخصية، كاشفًا عن زواجه خمس مرات في السابق، قبل أن يصل إلى قناعة تامة برغبته في العيش وحيدًا.

وقال الفيشاوي خلال اللقاء: "اتجوزت 5 مرات، وأنا من الشخصيات اللي تفضل تبقى لوحدها... وعايز أعيش لوحدي أخيرًا، لأني لما بعيش لوحدي مش بيكون عندي رفاهية إني أخون حد، أو حد يخوني، أو أكذب، أو أنكد على حد، والعكس صحيح.

فيلم "السيستم" آخر أفلام أحمد الفيشاوي، مع طارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.