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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرج عني.. إيمي تثير قلق متابعيها بمنشور عبر إنستجرام

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
ميرنا محمود

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم قلق متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتبت أيمي سمير غانم:دعاء الضيق اللهم لا رب لي سواك أساله حاجتي ولا قادر علي قضاء حاجتي الا انت ففرج عني و استجب لدعائي انك انت القريب المجيب.

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.


وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .
الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ❤️،اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".


إيمي سمير غانم كانت في الشهور الأخيرة من حملها، حيث أكد زوجها الفنان حسن الرداد في مارس الماضي أن زوجته حامل بمولودهما الثاني، دون الكشف عن نوع الجنين، متمنيًا أن يرزقهما الله بمولود سليم ومعافى.


 

وفي تصريحات سابقة، أوضح حسن الرداد أنه اختار اسم “فادي” لابنه الأول تيمّنًا بشقيقه الراحل، وإذا رزق بفتاة، فسيطلق عليها اسم “فادية” نسبةً لوالدته الراحلة.


 

رغم ظروف الحمل، شاركت إيمي في تصوير مسلسل “عقبال عندكم”، الذي يُعد عودتها للدراما بعد غياب طويل منذ آخر أعمالها الدرامية “عزمي وأشجان”.

ايمي سمير غانم صور ايمي سمير غانم اعمال ايمي

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