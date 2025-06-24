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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025: حلّ مشاكل علاقاتك

الميزان
الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025  

حلّ مشاكل علاقاتك، النجاح المهني سيقودك إلى نموّ مهني. اليوم مناسب للاستثمارات الكبيرة، لكن صحتك تُثير القلق.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 قد تشتري أجهزة إلكترونية وسيارة. اليوم مناسب أيضًا لشراء تذاكر طيران وحجز فندق لقضاء عطلة في الخارج قد تتمكن المرأة من تسوية نزاع مالي مع أحد أشقائها أو أقاربها أو أصدقائها. سينجح رجال الأعمال اليوم أيضًا في جمع الأموال من خلال المروجين.

برج الميزان اليوم عاطفياً 

عليكما قضاء المزيد من الوقت معًا، ومن الجيد أيضًا إبقاء شريككما في مزاج جيد. قد يكون لعشاء رومانسي أو رحلة ليلية بالسيارة نتائج إيجابية. امنح شريكك المساحة اللازمة وقدّر رأيه. قد تكون بعض العلاقات سامة، ويمكنك إنهاؤها نهائيًا. 

برج الميزان اليوم صحيا 

قد تُصاب بعدوى صدرية طفيفة، لكنها لن تكون خطيرة. قد تُصاب بعض النساء بالصداع النصفي، أو مشاكل في صحة الفم، أو التهابات المسالك البولية. قد يشكو الأطفال أيضًا من جروح طفيفة. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

ركّز على عملك، ولا تُبالِ بسياسات المكتب، قد يُثير سلوكك في اجتماعات الفريق غضب بعض كبار المسؤولين، لكن عليكَ مُواجهة ذلك بأداءٍ أفضل. سيتطلب المشروع إعادة صياغة، مما قد يؤثر عليك وعلى معنويات الفريق.

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