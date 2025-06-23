موعد عرض "أحلى يوم - The Big Bang Birthday".. تفاصيل

بعد النجاح الذي حققه برنامج "ليلة العمر - We Wed" العام الماضي، يتم الإعلان عن إطلاق برامج تلفزيون الواقع باللغة العربية بعنوان “أحلى يوم - The Big Bang Birthday”.

يقدم البرنامج الذي يعرض اليوم صورة صادقة وواضحة عن الصداقة، والتعبير عن الذات، والهوية العربية المعاصرة في قلب العاصمة أبوظبي.



ويتابع البرنامج رحلة أربع صانعات محتوى من أبرز نجوم السوشيال ميديا وهم يخططون لاحتفال مفاجئ بعيد ميلاد صديقتهن هديل مرعي، صانعة المحتوى المصرية التي يتابعها أكثر من مليوني متابع والمعروفة بروحها الفكاهية الجريئة وأسلوبها التعبيري المميز الذي مكنها من بناء قاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي.



ويضم البرنامج نخبة من صديقات هديل مرعي: ايمي روكو، صانعة المحتوى السعودية والمعروفة بتحفظها وتعليقاتها الاجتماعية، ودانا حلبي، المؤثرة السورية المتخصصة في مجال أسلوب الحياة، وجارا، أول مغنية راب سعودية، ويسرا يوسف، صانعة محتوى سودانية والمتخصصة في الجمال والأزياء.



على مدار عملية التخطيط للحفل، تكشف المجموعة عن جوانبها الحقيقية والصادقة، وتم تصوير البرنامج في مواقع رئيسية في أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري، تيم لاب فينومينا أبوظبي، وسوق أبوظبي، ومنتزه القرم الوطني.



