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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025: احذر من نفقاتك

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تغلب على صعوبات حياتك العاطفية ليوم أفضل. في العمل، لديك جدول أعمال مزدحم. عليك أن تكون حذرًا في نفقاتك اليوم، وقد تُسبب لك صحتك أيضًا وقتًا عصيبًا.

 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

بعض العلاقات التي كانت تمر بمرحلة صعبة ستتحسن قبل نهاية اليوم. قد تتصالحين أيضًا مع حبيبك القديم الذي كان بينكما سوء تفاهم في الماضي.

 

برج الدلو الوظيفي اليوم

 يجب على العاملين في المجال الطبي توخي الحذر الشديد اليوم، إذ قد تصلهم بعض الحالات المعقدة، يجب على رجال الأعمال وضع خطة واضحة وتخصيص وقت معقول للتخطيط.

 

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تُصاب النساء بمشاكل في الرؤية، بينما يُعاني بعض الرجال من مشاكل في الرئتين، قد يُعاني كبار السن من مشاكل في التنفس، بالإضافة إلى ألم في الركبتين. 

 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

سيحصل رواد الأعمال على تمويل إضافي حتى من جهات خارجية، مما سيعزز وضعهم المالي، سيحصل بعض المواطنين على مساعدة مالية من عائلة زوجاتهم.

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