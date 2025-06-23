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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكريم خاص لمحاضري التسهيلات الضريبية تقديرًا لجهودهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الالتزام

خلال التكريم
خلال التكريم
محمد يحيي

أشادت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالكفاءة المتميزة التي أظهرها محاضرو التسهيلات الضريبية من بين كوادرها البشرية، مؤكدة أن الأداء الاحترافي لهؤلاء المحاضرين كان له بالغ الأثر في توضيح تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى العنصر البشري، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة تكنولوجية غير مسبوقة على مستوى التطوير المؤسسي ومنظومة العمل الضريبي.

وأوضحت، أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسفر عن تحسن ملحوظ في معدلات الالتزام الطوعي من قبل الممولين، مما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية، وعزز من ثقة مجتمع الأعمال في مصلحة الضرائب، مؤكدة أن هذه النقلة النوعية في الأداء كانت محل إشادة من كافة الجهات المعنية، وأن التغيير بات واقعًا ملموسًا يشعر به الجميع.

وأضافت، أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، ويتطلب قناعة راسخة لدى العاملين بأهمية دورهم في إنجاح المنظومة الجديدة، مؤكدة: "لدينا ثقة كاملة في كوادرنا، وما نلمسه يومًا بعد يوم من وعي وتفانٍ وإخلاص، هو ما يجعلنا أكثر إيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في هذا التطوير".

وقدمت رئيس المصلحة شهادات تقدير للمحاضرين الذين تميزوا بفكرهم وجهودهم في تقديم محتوى تثقيفي متكامل حول التسهيلات الضريبية، مشيدة بدورهم في تحسين بيئة التعامل مع الممولين، وتسهيل الإجراءات، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز من العدالة الضريبية والاستقرار المالي.

كما أشارت إلى أن بعض التحفظات التي أُثيرت حول الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، سرعان ما تبددت بعد ظهور نتائج ملموسة تؤكد أن النهج الحديث للإدارة الضريبية، القائم على الشفافية والتيسير، يحقق أهدافه على مستوى الرضا المجتمعي، وداخل المؤسسة نفسها.

وأكدت "رشا عبد العال" على أهمية التكاتف المؤسسي كضمانة لتحقيق التميز المستدام، قائلة:
"لكل من ساهم في إنجاح هذه المرحلة.. شكرًا من القلب. ما تحقق حتى الآن هو ثمرة جهد جماعي واعٍ ومخلص، ونتطلع إلى المزيد من العطاء والنجاح في المراحل المقبلة".

ومن الجدير بالذكر تم تكريم كل من ,سعيد أحمد فؤاد، رجب محمد محروس، هشام عثمان عبدالله عثمان، محمد محمود محمود علي، عبد العزيز محمد صلاح الدين، السيد سعيد البسيوني الريعي، حسام حجاج مغازي، الدكتور محسن كمال عباس الجيار، عبد الكريم صالح عبد الكريم، رشاد سعد توفيق رضوان، الدكتور سامح محمد ممدوح، مكرم هاشم عبد اللطيف، مبروك محمد السيد نصير، عبد الرحمن صالح نصير، الطاهر أحمد حنفي، محمود عبد السميع أبو زيد، أسامة محمد عبد الحليم، محمد احمد عبدالحميد الكومي، جهاد أحمد رجب، ناصر عبد العال أحمد، عيد خلف محمد، عبدالله نجيب عبدالله، أحمد محمد المنياوي، محمد سرور، الدكتور عرفان فوزي محمد، ممدوح الليثي، عبد الرؤوف عادل عبد الرؤوف، شعبان عبد المهدي معوض، هشام زين الدين حافظ، محمود أحمد إبراهيم، شعبان عبد المهدي، معوض هشام زين الدين حافظ، محمود أحمد إبراهيم

مصلحة الضرائب المصرية الوعي الضريبي الأداء المؤسسي وزير المالية

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