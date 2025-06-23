منتخب الشباب يواجه سويسرا في أولى مباريات الدور الرئيسي بمونديال اليد

يواجه منتخب الشباب لكرة اليد، منتخب سويسرا، اليوم الإثنين في أولى مباريات الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة في بولندا، في الفترة من 18 حتى 28 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.