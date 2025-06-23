بفستان قصير.. ظهور لافت لـ ريم البارودي عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلاله جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض المشجر، تاركة شعرها منسدلا على ظهرها.



وأطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

ريم الباردوي تفجر مفاجأة عن سر اختفائها عن المجال الفني لعامين

كشفت الفنانة ريم البارودي، سبب غيابها عن المجال الفني خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك أسباباً قوية لغيابها عن المجال الظهور في أعمال فنية خلال العامين الماضيين.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت الفنانة ريم البارودي، أن ويعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

ريم البارودي تفتح النار على المجال الفني: محدش وقف جنبي في وفاة والدي



كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل جديدة عن وفاة والدها، مشيرة إلى أن وفاة والدي أظهرت كثير من الحقائق عن الوسط الفني.

وأضافت ريم البارودي: "وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي".

وتابعت الفنانة ريم البارودي، أن ومن وقف بجوار هم أصحابي والفنانة زينة صديقتي ووقفت بجوار في وفاة والدي وقفة حقيقة وهى ليست زميلة لكنها صديقة .

وأكمل الفنانة ريم البارودي : "معمتلش أي أدوار جريئة، ولكني شخصية أتمتع بمواقق قوية وجريئة، وشخصيتي تتمتع بالصراحة".