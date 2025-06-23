دينا ماهر تنضم لأبطال فيلم السادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح وطه دسوقي

انضمت الفنانة دينا ماهر إلي فيلم السادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح و طة دسوقي.



"السادة الأفاضل" فيلم بلاك اوبس كوميدي من إخراج كريم الشناوي تأليف مصطفى صقر.

يشارك في بطولته طة دسوقي، أشرف عبد الباقي، انتصار بيومي فؤاد، محمد شاهين، هنادي مهنة، دينا ماهر.

يذكر أن تالقت دنيا ماهر في رمضان 2025 في مسلسل اولاد الشمس و مسلسل اشغال شقة جدا، ومسلسل منتهي الصلاحية.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.