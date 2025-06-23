ضمن احتفالات 30 يونيو.. وزير الثقافة يفتتح مكتبة نجيلة بعد تطويرها

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة شمال سيناء وضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو، مكتبة نجيلة الثقافية للشباب والطفل بمركز بئر العبد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

ورافق وزير الثقافة، خلال الافتتاح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وحضر الافتتاح بحضور عدد من شيوخ القبائل وقيادات العمل الثقافي.

وتفقد الوزير والمحافظ أروقة المكتبة، المقامة على مساحة كلية تبلغ 1000 متر مربع، وتضم: صالة استقبال، غرفة حاسب آلي، مكتبة للأطفال تحتوي على 1927 كتابًا، مكتبة للكبار تضم 2953 كتابًا، قاعة للأنشطة، بالإضافة إلى مخزنين.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن محافظة شمال سيناء تشهد مشهدًا ثقافيًا مميزًا بافتتاح عدد من المواقع التي تمثل منارات للفكر والمعرفة والإبداع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف النشاط الثقافي في سيناء لما لها من مكانة عظيمة في قلوب جميع المصريين.

وأضاف وزير الثقافة أن إعادة افتتاح مكتبة نجيلة يُعد امتدادًا لجهود الدولة في مواجهة الفكر المتطرف، وتوفير الخدمات المعرفية لأبناء الوطن في مختلف ربوعه، ولا سيما في شمال سيناء، التي تمثل عمقًا وطنيًا واستراتيجيًا عزيزًا على قلوب المصريين.

كما وجّه الوزير بتوفير مدربين متخصصين في مجال الحاسب الآلي لتقديم دورات تدريبية لأبناء قرية نجيلة، بالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد، إلى جانب استغلال الفضاءات المحيطة بالمكتبة لتقديم عروض مسرحية وسينمائية تُسهم في نشر الوعي الثقافي وترفيه أبناء المنطقة.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن تقديره لدور وزارة الثقافة وجهودها المستمرة في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح مكتبة نجيلة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الثقافي والمجتمعي، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب في شمال سيناء.