خضار الصيف .. 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية

يرغب كثيرون في معرفة فوائد البامية الصحية حيث أنها من أشهى أنواع الخضروات المنتشرة في فصل الصيف.



ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude ” نكشف لكم أهم 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية .





منجم للعناصر الغذائية



تحتوي البامية على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات أ و سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، والتي تدعم الصحة العامة والحيوية.

يدعم الهضم



البامية غنية بالألياف، مما يُسهّل الهضم ويمنع الإمساك كما أنها تُعزز صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة.



تخفض الكوليسترول



يساعد محتوى الألياف في البامية على تقليل امتصاص الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

تنظم السكر في الدم



تحتوي البامية على مركبات مثل البوليفينول والألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأفراد المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

يحسن جهاز المناعة



تحتوي البامية على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يقوي جهاز المناعة ويساعد على الحماية من الأمراض والالتهابات.

فقدان الوزن



يساعد محتوى البامية العالي من الألياف على تعزيز الشعور بالشبع، ويمنع الإفراط في تناول الطعام، ويساعد في إدارة الوزن.

يعزز الرؤية



البامية غنية بفيتامين أ، الضروري لصحة البصر وتناول البامية بانتظام قد يساعد في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر والحفاظ على صحة البصر.



خصائص مضادة للالتهابات



تحتوي البامية على مركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الالتهاب والأمراض المزمنة المرتبطة به، مثل التهاب المفاصل أو أمراض القلب.

يدعم صحة العظام



يعتبر فيتامين C والكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في البامية ضروريًا للحفاظ على قوة العظام ومنع حالات مثل هشاشة العظام.

يحسن صحة الجلد



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البامية، بما في ذلك فيتاميني أ و سي، على مكافحة الجذور الحرة، وتحسين ملمس البشرة، وتعزيز صحتها كما أنها قد تساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.