مي فاروق تحيي حفلًا بدار الأوبرا المصرية 1 يونيو القادم

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي، يوم 1 يونيو القادم، بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقام حفل الفنانة مي فاروق بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مي فاروق بأغنية اللى شافنا

وعادت الفنانة مى فاروق لاستكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

مي فاروق تطرح أغنيتها الأولى

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.