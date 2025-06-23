تجارب تشكيلية لـ21 فنانًا معاصرًا في المعرض الصيفي بحاليري بيكاسو إيست.. الأربعاء

يفتتح السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، المعرض الصيفي لعدد 21 فنانا تشكيليا، وذلك بجاليري بيكاسو إيست التجمع الخامس يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء.

المعرض يضم تجربة جماعية تُبرز تنوع الأساليب والرؤى في المشهد التشكيلي المعاصر، وينتمي معظمهم إلى مدينة الإسكندرية تلك المدينة التي طالما كانت مصدرًا للإلهام البصري والثقافي عبر الأجيال.



يأتي هذا المعرض استمرارًا لمعارض الصيف السابقة التي اعتاد الجاليري تنظيمها خلال أكثر من عشر سنوات، ما بين70 عملًا فنيًا تتنوع بين الرسم والنحت والتصوير ليعكس هذا التنوع مدى الثراء في المشهد التشكيلي، وحرارة الطرح البصري لدى المشاركين، الذين يُعدّ كلٌّ منهم صوتًا فنيًا متميزًا في الساحة المعاصرة.

تتنوع الأساليب المعروضة بين الواقعية الحديثة والتجريد، وبين التعبير الرمزي والانطباعية في توليفه تتجاوز الشكل لتعبّر عن تجارب إنسانية ورؤى جمالية متعددة.

ويتميّز هذا المعرض بطابعه المتجدد، حيث تم تحديث الأعمال المعروضة كل12 يومًا، لإتاحة الفرصة لعرض تجارب فنية جديدة لفنانين مختلفين من أجيال واتجاهات متعددة في سباق صيفي نابض بالحيوية والابتكار.

ومن بين الفنانين العارضين عبد الله داوستاشي، من مواليد الإسكندرية في 1977, فنان تشكيلي حر، عمل كمصور فوتوغرافي في مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر الأبيض المتوسط بمكتبة الإسكندرية من 2004 إلى 2015. شارك في (و تنظيم) العديد من المعارض التشكيلية للفنون المعاصرة الجماعية، والفردية محليًا ودوليًا, حاصل على جائزة الدولة التشجيعية للفنون في التصوير الفوتوغرافي قسم (نحت وعمارة)2013 .

ويشارك ايضاً بالمعرض الفنان السكندري، شادي حبيبة، من مواليد عام 1996، ويمارس الفن بانتظام منذ عام 2009.

لطالما مارس الفن وجرّب مواد وتقنيات مختلفة، ثم درس التصميم الجرافيكي في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهو ما يبدو أنه كان له تأثير كبير على أعماله, يعمل باستخدام وسائط متعددة، والكولاج الرقمي، والتقنيات التقليدية، مستكشفًا باستمرار كيف يمكن للنسيج واللون أن ينقلا قصصًا صامتة.

بعد تجربته مع الكولاج الورقي، انتقل إلى الكولاج الرقمي، وبدأ في ابتكار تقنيته الخاصة من خلال المزج بين الكولاج اليدوي والرقمي، مما منحه مرونة وتحكمًا أكبر في النتائج، وأتاح له فرصًا أوسع للابتكار.

شارك في العديد من المعارض الجماعية في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى معرضين فرديين في الإسكندرية.

كما يشارك بالمعرض محمود سنوسي هو فنان بصري معاصر من الأقصر، مصر، يستلهم أعماله من عالم السيرك والدمى ودهشة الطفولة.

يمزج في أعماله بين الألوان الزاهية والحركة والرموز المرحة لاستكشاف موضوعات البراءة والخيال والحرية.

شارك في العديد من المعارض الفنية البارزة، منها صالون الشباب بدار الأوبرا، صالون الأقصر الدولي للشباب، جاليري بيكاسو إيست، وجاليري سما، وقد حصل سنوسي على عدة جوائز تقديرية لمساهماته الإبداعية، من بينها الجوائز الأولى من جامعتي جنوب الوادي والإسكندرية، إلى جانب تكريمات ضمن فعاليات سمبوزيوم الأقصر الدولي.