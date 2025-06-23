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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمريكا تستعرض قوتها.. يسرى أبو شادى: مفاعل فوردو ليست المنشأة الأهم لإيران

موقع فوردو النووى
موقع فوردو النووى
علي مكي

قال الدكتور يسرى أبو شادى كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا بأنه يتعجب من إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب واستهداف موقع فوردو النووى الإيرانى .

وأضاف أبو شادى مع الإعلامية هبة جلال خلال برنامج الخلاصة على قناة المحور أن اليورانيوم تم نقله بالفعل ولكن مش بالشاحانات خاصة أن أمريكا وإسرائيل تملتك أقمار صناعية ومن السهل ضرب هذه الشاحانات فى وقت نقل اليورانيوم .

وتابع أبو شادى أن مفاعل فوردو مش المنشاة الأهم لإيران ولكن أمريكا تستعرض قوتها لانه مكان تحت الارض ولديها اعتقاد ان المكان اللى بيعمل قنبلة ذرية .

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف داخل العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعتين الماضيتين، ضمن ما وصفه بـ"تصعيد غير مسبوق" في الحملة العسكرية ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نفذنا هجمات دقيقة استهدفت طرق الوصول إلى موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم، في إطار جهودنا لتقليص قدرات إيران النووية". وأضاف أن القصف طال أيضًا قاعدة "رعد 5" وسط إيران، إضافة إلى منصتين لإطلاق الصواريخ وقاذفتي صواريخ.

وأكد المتحدث أن الضربات الجوية تركزت بشكل كبير على مقرات الحرس الثوري الإيراني في طهران ومحيطها، مشيرًا إلى أن "الهجمات تأتي في إطار سياسة تعميق الضغط على النظام الإيراني ومراكزه السيادية".

وفي سياق التصدي للهجمات الإيرانية، قال المتحدث: "دفاعاتنا الجوية أسقطت صواريخ إيرانية، ورغم أن منظوماتنا ليست مطلقة، إلا أن الصواريخ اليوم لم تؤدِّ إلى أي إصابات".

كما أشار إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تواصل التحليق فوق مناطق إطلاق الصواريخ داخل إيران، وأن العمل جارٍ لاستهداف تلك المنصات. "نواصل العمليات، فالخطر الإيراني لم يُزل بعد"، بحسب تعبيره.

وفي ختام تصريحاته، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن أن "القصف الأمريكي لإيران بالتوازي مع عملياتنا، تسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران اسرائيل

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