ترامب ينتقد دعوة الرئيس الروسي السابق بإرسال سلاح نووي لإيران من دولة ما

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي دعوة الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول قيام دولة ما بإرسال سلاح نووي لإيران عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب ترامب متسائلا أرسلوا لي رسميا عن تلك الدولة التي سوف ترسل سلاح نووي لطهران في إتجاه آخر حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة النقطة التي قد يصل لها الصراع في الشرق الأوسط بسبب الهجوم الأمريكي على إيران الذي رفضه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،وتوعد بالرد على الهجوم الأمريكي خلال احتجاجات شعبية ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.